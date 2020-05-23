Cezaevi firarileri kavga çıkarınca yakalandı
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Cezaevi firarileri kavga çıkarınca yakalandı

Cezaevi firarileri kavga çıkarınca yakalandı Aralarındaki maddi anlaşmazlıkları çözmek için Çeşme'nin Ilıca Mahallesinde oturan ortak arkadaşlarının yanına gelen cezaevi firarileri arasında arbede çıkınca, vatandaşların ihbarı üzerine Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

23.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:09

Cezaevi firarileri kavga çıkarınca yakalandı

İZMİR - Aralarındaki maddi anlaşmazlıkları çözmek için Çeşme'nin Ilıca Mahallesinde oturan ortak arkadaşlarının yanına gelen cezaevi firarileri arasında arbede çıkınca, vatandaşların ihbarı üzerine Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen  bilgiye göre, cezaevi firarisi U.S.U. (31), cezaevi arkadaşı ve kendisi gibi cezaevi firarisi olan C.A. ile aralarındaki maddi anlaşmazlıkları konuşmak üzere, Çeşme'nin Ilıca Mahallesinde oturan ve ortak arkadaşları olan A.G.'nin yanına geldi. Ilıca Mahallesindeki bir adrese doğru giden U.S.U. ve A.G., aradıkları adresin önüne geldiklerinde, cezaevi arkadaşı ve cezaevi firarisi olan U.S.U. ile C.A. arasında arbede çıktı. Arbedeyi gören vatandaşların 155'i aramaları üzerine U.S.U., olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak fazla uzaklaşamadan Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

16 yakalama emri tespit edildi

Cezaevi firarisi olan, yaralama, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan 16 yakalama emri olduğu olduğu anlaşılan U.S.U, bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma ve U.S.U'nun verdiği şifai bilgiler sonucunda, olaya taraf olan şahıslardan A.G., Ilıca Mahallesinde yakalandı ve alınan ifadesinin ardından serbest kaldı.

Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışırken yakalandı

Cezaevi firarisi olan ve hırsızlık ve kaçakçılık suçlarından yakalama emri mevcut olduğu tespit edilen C.A.'nın ise, U.S.U. ile aralarında çıkan arbedenin ardından kaçtığı belirlendi. Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda, C.A.'nın saklandığı adresi ve saklandığı adreste Hint keneviri maddesi yetiştirdiği, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının da talimatıyla Ilıca Mahallesindeki adrese giden ekipler, C.A.'yı bina içindeki havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. C.A.'nın ikametinde yapılan aramada, 16 kök Hint Keneviri, kağıda sarılı 4,68 gram esrar maddesi, kavanoz içinde 5,60 gram esrar maddesi, cam tabak içerisinde, tütünle karışık 1,8 gram esrar maddesi, 1 adet OCB, 18 adet dolu fişek, 9 adet dolu av tüfeği kartuşu ele geçirildi. U.S.U. ve C.A., sorgularının ardından Çeşme Adliyesine çıkarıldı.

Cezaevi firarileri kavga çıkarınca yakalandı

Kaynak: İHA

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