Cezaevi bahçesine uyuşturucu atan şüpheliler tutuklandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde, açık cezaevinin bahçesine poşet içinde uyuşturucu hap atan 2 şüpheli, tutuklandı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, açık cezaevinin bahçesine poşet içinde uyuşturucu hap atan 2 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesine gece saatlerinde poşet içerisinde 900 adet uyuşturucu hap atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, cezaevi duvarından bahçeye uyuşturucu hap atan şüphelilerin Aydın A. (25) ve Ali O. (27) olduğunu tespit etti.
Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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