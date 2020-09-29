Cezaevi arkadaşlarını da iş bulma vaadiyle dolandırmış
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Cezaevi arkadaşlarını da iş bulma vaadiyle dolandırmış

29.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:29
Cezaevi arkadaşlarını da iş bulma vaadiyle dolandırmış

GAZİANTEP'te dolandırıcılık suçuyla girdiği cezaevinde edindiği arkadaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi, belediyede işe yerleştirme vaadiyle dolandıran M.A. (34) polis tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'te dolandırıcılık suçuyla girdiği cezaevinde edindiği arkadaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi, belediyede işe yerleştirme vaadiyle dolandıran M.A. (34) polis tarafından yakalandı.

Kentte çok sayıda kişi polise, M.A.'nın kendilerine belediyede iş bulacağı vaadiyle 'dosya parası' adı altında para alıp kayıplara karıştığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Daha önceden de aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.A.'nın adresini belirleyen ekipler şüpheliyi düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı.

Şüpheli M.A.'nın dolandırıcılık suçu ile yattığı cezaevinde edindiği arkadaşlarını iş bulma vaadiyle dolandırdığı öğrenildi. M.A.'nın dolandırdığı kişilere belediyede iş verileceğini söylediği ve dosya masrafları adı altında para aldığı öne sürüldü. M.A.'nın parayı aldıktan sonra ankesörlü telefonla bu kişileri arayarak kendisini belediye personeli olarak tanıttığı ve işe alım sürecinin başarılı geçtiğini söyleyip kandırdığı belirlendi.

?Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Cezaevi arkadaşlarını da iş bulma vaadiyle dolandırmış
Cezaevi arkadaşlarını da iş bulma vaadiyle dolandırmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eyyüp BURUN

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