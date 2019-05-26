Cezaevi arazisinde bulunan tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor

Edirne Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu arazi dahilinde bulunan tarihi eserler ve bu eserlere ait kalıntılar restore ediliyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yakın ilgisi ve takibiyle Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde açılan Mimari Restorasyon ve İnşaat İş Kollarında istihdam edilen hükümlüler, Edirne Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetim ve gözetiminde restorasyon çalışmalarını yürütüyor.

Günümüzde Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak kullanılan, 1827- 1893 yılları arasında yapılan ve daha sonra birkaç kez yangın ve tadilat geçiren, "Yanık Kışla" olarak da bilinen Mahmudiye Kışlası içinde yer alan giriş kapısını belirleyen kule yapıların, restorasyon uygulamaları öncesi yerinde ölçüm ve proje çalışmalarına başladı.

Ayrıca Açık Ceza İnfaz Kurumuna tahsisli arazi içinde yer alan ve 1827 yılında Sultan II. Mahmut tarafından yaptırıldığı belirtilen Piyade Kışla-ı Hümayun Camii'nden geriye kalan minare kalıntıları çevresinde, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izinleri doğrultusunda, cami yapısı sınırlarının belirlenmesi ve ihya projelerinin hazırlanabilmesi için gerekli olan araştırma kazısına başlanacak.

Tarihi çeşme yeniden işlev kazandı

Açık Ceza İnfaz Kurumuna tahsisli arazi içinde yer alan tarihi çeşmede yapılan çalışmalar sonrası tekrar su akmaya başladı.

1696 yılına yapılan, zamanla işlevini kaybeden tarihi "Valide Sultan Çeşmesi" yapılan onarım ve restore sonrası tekrar eski işlevini kazandı.

Su bağlantısı yapılan tarihi çeşmenin çevresinde peyzaj düzenlemesi de yapıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, tarihi eserleri tekrar gün yüzüne çıkarmak içim yapılan çalışmalarda katkıları olan başta Edirne Valiliği Çevre Vakfı olmak üzere, Açık Ceza İnfaz Kurumu idaresi ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA