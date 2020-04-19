Cezadan kurtulmak isterken canından oluyordu
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Efeler, Aydın, Polis, 3. Sayfa

Cezadan kurtulmak isterken canından oluyordu

Aydın'da Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına sıkı tedbir alan polis yasaları aykırı hareket edenleri göz açtırmadı.

19.04.2020 02:41 | Son Güncelleme: 19.04.2020 02:41
Cezadan kurtulmak isterken canından oluyordu

Aydın'da Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına sıkı tedbir alan polis yasaları aykırı hareket edenleri göz açtırmadı. Gece yarısı genelgeye aykırı davranarak sokağa çıkan bir araç sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçınca az daha canından oluyordu. Kaza yapan sürücü ve yanındaki şahıs kaza yapınca polise kiplerine yakalandı.

Olay Efeler ilçe merkezinde meydana geldi. Polis ekipleri gece yarısı 09 AAB 01.. plakalı otomobilin sürücüsünü durdurup, izin belgesini sormak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak aracı ile kaçmaya başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Efeler ilçe merkezinden Çeştepe Mahallesine doğru kaçan otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Y.S.'ye hem trafik suçundan hem de sokağa çıkma yasağından cezai işlem yapılırken, yanında bulunan arkadaşına da sokağa çıkma yasağından dolayı cezai işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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