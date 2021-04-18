Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı
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Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi suçüstü yakalandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi suçüstü yakalandı. Ceza yemek istemeyen bir vatandaş ise sandalyenin arkasına saklanarak, üzerini örtüyle kapattı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kahvehanenin sokağa kısıtlaması saatinde açık olduğu ve içerisinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen kahvehaneye baskın yapıldı. Kahvehanede yapılan kontrollerde 18 kişinin, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde açık olan kahvehanede kumar oynadıkları belirlendi. Ekipler tarafından kahvehane sahibi ve kahvehanede bulunan şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.

Ceza yememek için saklandığı yer şaşırttı

Polis ekipleri tarafından kahvehanede yapılan aramalar sırasında, bir polis memuru, duvar dibinde duran ve üzerinde seccade ve örtülerin bulunduğu bir sandalyenin altında saklanan birisinin ayaklarını gördü. Daha sonra örtüyü kaldıran polis memuru, vatandaşla karşılaştı. - KOCAELİ

Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı
Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı
Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı
Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı
Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı
Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı
Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı
Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı
Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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