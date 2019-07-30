Cezadan "kitap okuma ve kompozisyon" şartıyla kurtuldular

İzmir'de hırsızlık ve kasten yaralama olaylarının mağdurları, şüphelilerin kişisel gelişim kitabı okuyup şiddetle ilgili kompozisyon yazmaları karşılığında uzlaşarak ceza almalarını önledi.

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Y.T'nin 7 Nisan'da cep telefonu çalındı. Polise başvuran Y.T, cep telefonunu çalan V.G'den şikayetçi oldu. "Basit hırsızlık" suçunun uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Arzu Kütük Aydın, mağdurun yaşının 18'den küçük olması nedeniyle kanuni temsilcisi annesi E.O'ya ulaştı. E.O. ile cep telefonunu çalan kişi arasındaki uzlaştırma süreci, V.G'nin Doğan Cüceloğlu'nun "Savaşçı" kitabını okuması ve 15 sayfalık özet çıkarmayı kabul etmesiyle sona erdi.

Diğer uzlaştırmada ise arkadaşının saldırısı sonucu yaralanan İ.E, arkadaşından şikayetçi oldu. Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyada taraflar, şüphelinin "şiddet" konulu kompozisyon yazması şartıyla uzlaştı.

Kasten yaralama olayının yaşandığı bir diğer uzlaştırma örneğinde ise birkaç ay önce arkadaşıyla yaşadığı bir tartışma sonucu yaralanan L.I. şikayetçi oldu.

Taraflar, şüpheli M.K'nin Victor Hugo'nun "Sefiller" isimli romanını okuması karşılığında uzlaştı.

"Amaç iyi yönünü geliştirebilmek"

Uzlaştırmacı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her 2 tarafın da yaşlarının küçük olduğunu ve müşteki tarafla görüştüğünde çok yapıcı davrandığını söyledi.

Kitap okuma teklifinin anne E.O'dan geldiğini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Mağdurun annesi bana 'iyi ve kötü herkesin içinde var. Bir kişinin hırsızlık yapması kötü olduğu anlamına gelmiyor. O kişinin kötü yanını beslediği için daha çok kötü yönüyle hayata atılmış. Bunun devamını engelleyebilmek için çözüm üretelim' dedi. Mağdur taraf o kişinin hayatına dokunabilmek istiyordu. Amaç iyi yönünü geliştirebilmekti. Doğan Cüceloğlu'nun 'Savaşçı' kitabını okuyup el yazısıyla 15 sayfa özet çıkartmasını kabul etmesi karşılığında uzlaşabileceğini söyledi. Buradaki amacı da o kişinin kişisel gelişimine katkıda bulunmaktı. Bu yönde şüpheli ve ailesiyle görüştüğümde kabul etti.

25 Ağustos son günü. Kitap, kişinin aydınlanmasını sağlayacak belki, hayata bakış açısını değiştirecek. Suça eğilimini azaltacak. Başka bir hayat olduğunu da görebileceği düşüncesiyle bu kitabı seçti. Her insanın içinde iyi ve kötünün olduğunu, toplum olarak biz diğer kişilerce iyi yönünü destekleyici tavırlar sergilersek onlara destek olabileceğimizi düşündüğü için bu kitabı özellikle önerdi."

"Şiddet" konulu kompozisyon yazdırdı

Müşteki İ.E. ise arkadaşının moralinin bozuk olduğu bir akşam dışarı çıktıklarını, kavga ettiklerini, kendisini yaraladığını ve ondan şikayetçi olduğunu anlattı.

İ.E. şikayet sonrasında uzlaştırma sürecinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşım boksördü, çok kavga ederdi. Uyuşturucu bağımlısı oldu. Sosyalleştirip başka ortamlara sokmaya çalışıyorduk. Şiddet gösterince bana 'dur' demek istedim. Şiddet toplumumuzda zehir gibi bir şey. 'Şiddetle ilgili 2 sayfa makale yazsın' dedik. Kadına şiddetle ilgili yazmış. Kadına şiddetin kötü olduğunu, çocuklara da bunun sirayet ettiğini. Bazı şeyleri anlamış. Ceza almak yerine bir şeyler yazdıysa faydası olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle görüşmüyorum. Ama iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı mahallede oturuyorum. Normal işini yapıyor, hiçbir sıkıntı da duymadım. Olumlu olduğunu söyleyebilirim."

Kaynak: AA