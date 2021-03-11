- Ceza yiyen kamyon şoföründen takdir toplayan sözler

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Ceza yiyen kamyon şoföründen takdir toplayan sözler Ceza yiyen şoför: "Cezası olduğunu bilmiyordum, kulağımıza küpe oldu" Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü kamyona branda germediği için ceza kesilen kamyon şoförü, "Cezası olduğunu bilmiyordum, kulağımıza küpe oldu" diyerek...

Ceza yiyen kamyon şoföründen takdir toplayan sözler

Ceza yiyen şoför: "Cezası olduğunu bilmiyordum, kulağımıza küpe oldu"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü kamyona branda germediği için ceza kesilen kamyon şoförü, "Cezası olduğunu bilmiyordum, kulağımıza küpe oldu" diyerek jandarmanın görevini yaptığını ifade etti.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, Malkara - Hayrabolu yolunun Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiinde trafik denetimi yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülerin evrakları kontrol edildi. Eksikleri bulunan ve kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Kömür yüklü kamyonla durdurulan Mehmet Pehlivanoğlu'na, kasaya branda germediği gerekçesiyle ceza kesildi. Cezaya itiraz etmeyen Pehlivanoğlu, "Cezası olduğunu bilmiyordum, kulağımıza küpe oldu. Allah razı olsun jandarma ekiplerimiz görevini yapıyor. Biz de görevimizi yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR