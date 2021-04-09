Ceza yiyen işletmeciden basın mensuplarına tepki
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Ceza yiyen işletmeciden basın mensuplarına tepki

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Ceza yiyen işletmeciden basın mensuplarına tepki

ANKARA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince Ramazan ayı öncesinde Ankara'da işletmeler denetlendi.

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ANKARA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince Ramazan ayı öncesinde Ankara'da işletmeler denetlendi. Hijyen konusunda 15 bin 200 TL idari para cezası uygulanan işletmenin sahibi basın mensuplarına tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Ramazan ayında gıda denetimlerine ağırlık veriyor. 81 il ve ilçelerde gıda konusunda tüketici sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Ramazan boyunca denetimlerini sürdürecek. Başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için sosyal mesafenin korunması, personelin maske, temizlik ve mesafe kuralına uyması göz önünde bulunduruluyor.

Ankara'da pastane ve kafeleri denetleyen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve gıda kontrol ekipleri, kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uyguladı. Denetim için girilen bir pastanede işletme sahibinin basın mensuplarına tepki göstermesi ise dikkat çekti. Denetim boyunca sinirli tavrıyla dikkat çeken işletme sahibi, hijyen konusunda 15 bin 200 TL idari para cezası uygulanmasının ardından basın mensuplarına tepki gösterdi.

Yılın ilk üç ayında 30 bin denetim gerçekleşti

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Ramazan ayı öncesinde özellikle vatandaşımızın yoğun olarak tüketeceği ürün gruplarında bir denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler Ramazan ayı boyunca da devam edecek. Özellikle unlu mamuller, et ürünleri ve süt ürünlerinde bu ayda denetimleri yoğunlaştırıyoruz. 2021 yılı içerisinde ilk 3 ay itibarıyla yaklaşık 30 bin denetim gerçekleştirdik Ankara'da. Bu denetimlerde 873 tane olumsuzluk tespit edildi. Yaptığımız denetimlerde bin 90 adet numune alındı" dedi.

Denetimlerde verilen eksikleri tamamlamayan işletmelere 1.7 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyleyen Korkmaz, denetimini yaptığı pastaneye de hijyen konusunda 15 bin 200 TL idari para cezası uygulandığı bilgisini verdi. Korkmaz, diğer eksiklikler için de yaklaşık 1 ay süre verileceğini, süre sonunda gıda kontrol görevlilerinin tekrar gelip denetim yapacağını vurgulayarak, yaş pastadan da numune alındığını, onun değerlendirmesinin de gelecek sonuca göre yapılacağını aktardı. - ANKARA

Ceza yiyen işletmeciden basın mensuplarına tepki
Ceza yiyen işletmeciden basın mensuplarına tepki
Ceza yiyen işletmeciden basın mensuplarına tepki
Ceza yiyen işletmeciden basın mensuplarına tepki
Ceza yiyen işletmeciden basın mensuplarına tepki
Ceza yiyen işletmeciden basın mensuplarına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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