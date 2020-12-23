Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza yapıp yakalandı
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Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza yapıp yakalandı

23.12.2020 04:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 05:01

Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza yapıp yakalandı Adana'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç otomobiliyle polisten kaçtığı sırada kaza yapıp yakalandı.

Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza yapıp yakalandı

ADANA - Adana'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç otomobiliyle polisten kaçtığı sırada kaza yapıp yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye atan polis ekibi, ön plakası takılı olmayan 01 AGF 645 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü, Mert K. (20), yaklaşık 3 kilometre boyunca polisten kaçtı. Mücahitler Caddesi üzerinde yağan yağmur sonucunda kayganlaşan yolda Mert K. aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi ve refüje çıktı. Kaza sonrasında polise yakalanan gencin sokağa çıkma yasağı olduğu için kaçtığı tespit edildi.

Gence, sokağa çıkma yasağını ihlalden ve dur ihtarına uymamaktan para cezası kesildi. Gencin aracı ise polis otoparkına çekildi.

Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza yapıp yakalandı
Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza yapıp yakalandı
Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza yapıp yakalandı
Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza yapıp yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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