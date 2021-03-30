Ceza yememek için filmleri söktüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ceza yememek için filmleri söktüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ceza yememek için filmleri söktüler

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafik polisinin cam filmi denetiminde ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmleri söktü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafik polisinin cam filmi denetiminde ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmleri söktü.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, içini göstermeyecek derecede cam filmi olan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araçların orijinalinde bulunan cam filmleri uygulamadan geçerken, sonradan takılan cam filmleri ise uygulamaya takıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücülere cam filmlerini çıkartmaları için uyarıda bulunuldu. Bazı araç sürücüleri araçlarındaki camın orijinal olduğunu iddia etse de yapılan kontrollerde camların filmli olduğu tespit edildi.

İlk uyarıda sökmeyenlere 144 lira cezai işlem uygulanırken, ceza yemek istemeyen 29 araç sürücüsü araçlarının ön camlarındaki filmleri söktü. Trafik polislerinden alınan bilgilere göre araçların ön camlarında filmin her türlüsünün yasak olduğu, ilk uyarıda sökmeyenlere 144 lira ceza kesildiği, ikinci kez sökmeyenlerin araçları trafikten men edildiği belirtildi. - DÜZCE

Ceza yememek için filmleri söktüler
Ceza yememek için filmleri söktüler
Ceza yememek için filmleri söktüler
Ceza yememek için filmleri söktüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Acun Ilıcalı Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceza yememek için filmleri söktüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:31:01. #1.16#
title