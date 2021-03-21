Ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmlerini söktü
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Ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmlerini söktü

21.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:36
Ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmlerini söktü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafik polisinin cam filmi denetiminde ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmleri söktü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafik polisinin cam filmi denetiminde ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmleri söktü.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, içini göstermeyecek derecede cam filmi olan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araçların orijinalinde bulunan cam filmleri uygulamadan geçerken, sonradan takılan cam filmleri ise uygulamaya takıldı. Polis ekipleri tarafından tek tek kontrol edilen cam filmlerinde sürücülere filmi çıkartması için uyarıda bulunuldu. Uyarıyı dikkate almayarak ceza yemeyi kabul eden 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 22 araç sürücüsü ise araçlarının ön camında bulunan filmleri söktü. - DÜZCE

Ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmlerini söktü
Ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmlerini söktü
Ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmlerini söktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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