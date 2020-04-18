Ceza yazılınca 'vazifesini yaptı' diyerek polisi tebrik etti
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Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Ceza yazılınca 'vazifesini yaptı' diyerek polisi tebrik etti

Ceza yazılınca 'vazifesini yaptı' diyerek polisi tebrik etti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 65 yaş üstü yasağını delen ayakkabı boyacısı, polise yakalanınca 392 lira para cezası yedi.

18.04.2020 02:57 | Son Güncelleme: 18.04.2020 02:58
Ceza yazılınca 'vazifesini yaptı' diyerek polisi tebrik etti

Ceza yazılınca 'vazifesini yaptı' diyerek polisi tebrik etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 65 yaş üstü yasağını delen ayakkabı boyacısı, polise yakalanınca 392 lira para cezası yedi. Yaşlı adam, cezayı kabul ederek, polisi tebrik etti.

İlçede ayakkabı boyacılığı yapan Ahmet Toygar'a, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından ceza kesildi. Ceza kesilmesini doğru bulduğunu ifade eden Toygar, polis ekiplerini, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Polis vazifesini yaptı

Cezadan sonra dışarı çıkmayacağını ifade eden yaşlı adam, "Beni Malkara ilçesinde çoğu kişi tanır. Burada yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Henüz daha yeni evden çıkmıştım. İhtiyaçlarım vardı ve onları gidermek istedim. Ekiplere yakalandık ve cezayı yedik. Ne diyebilirim ki, onlar vazifesini yapıyorlar, iyi çalışıyorlar, tebrik ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bundan sonra bir daha dışarı çıkmam" diye konuştu.

392 lira para cezasına çarptırılan Ahmet Toygar, yapılan bilgilendirmeden sonra polis ekipleri tarafından evine götürüldü.

Ceza yazılınca 'vazifesini yaptı' diyerek polisi tebrik etti

Kaynak: İHA

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