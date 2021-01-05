Ceza yazıldı, 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ceza yazıldı, 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi

05.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:43
Ceza yazıldı, 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü Murat B. (24) ile arkadaşı Ferit E. (23) ve araç sahibine toplam 15 bin 737 TL ceza uygulandı.

 

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü Murat B. (24) ile arkadaşı Ferit E. (23) ve araç sahibine toplam 15 bin 737 TL ceza uygulandı. Polis ceza yazarken sigara içen Ferit E. 32 suç dosyası olduğunu belirterek, 'Bana 100 tane tutanak yaz imzalayacağım. Burada gözünüzün önünde drift atacağım dedi.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, caddede ters yönden ilerlediğini fark ettikleri 16 MES 43 plakalı kamyoneti durdurdu. Polis, araçtaki Murat B. ve Ferit E.?den izin belgelerini istedi. Ancak 2 şüpheli belge gösteremedi. Bunun üzerine ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü Murat B.?ye, kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 699 TL, maske takmadığı için 900 TL ve trafikte ters yönden ilerlediği gerekçesiyle de 1339 TL olmak üzere toplam 8 bin 88 TL ceza kesildi. Ayrıca kamyonetin ruhsat sahibine de 2 bin 699 TL ceza uygulandı.Polisin ceza yazdığı sırada maske takmayıp, sigara içen Ferit E. ise, '32 tane dosyam var, yattım cezaevinde çıktım. Bana 100 tane tutanak yaz imzalayacağım. Burada gözünüzün önünde drift atacağım dedi. 

Ferit E.?ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL, koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddede sigara içmesi nedeniyle 900 TL ve maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL olmak üzere toplam 4 bin 950 TL ceza uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Fırat Aydınus Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceza yazıldı, 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:43:31. #1.14#
title