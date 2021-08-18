Ceza ve Tevkifevlerinde Aşure Günü ve ürün hasadı etkinliği
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Ceza ve Tevkifevlerinde Aşure Günü ve ürün hasadı etkinliği

Ceza ve Tevkifevlerinde Aşure Günü ve ürün hasadı etkinliği
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Aşure Günü ve ürün hasadı etkinliği yapıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Aşure Günü ve ürün hasadı etkinliği yapıldı.

CTE Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sezer, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Keçiören'deki yerleşkesinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, Ceza İnfaz Kurumundan Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gelen hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yükümlülerin ürettiği ürünlerin Türk Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Sezer, "Toplumun korunması, bireylerin yetiştirilmesi temel prensibi çerçevesinde infaz hizmetlerimizin faaliyetlerini yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin de muharrem ayının İslam dünyasına ve Türkiye'ye hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Çetin, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak yer yıl muharrem ayı vesilesiyle 1003 şubenin tamamında, Türkiye'nin dört bir yanında geleneksel aşure programlarını yürütmekteyiz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince aşure dağıtıldı, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarımsal Rehabilitasyon Alanı'nda ürün hasadı yapıldı.

Ceza ve Tevkifevlerinde Aşure Günü ve ürün hasadı etkinliği
Ceza ve Tevkifevlerinde Aşure Günü ve ürün hasadı etkinliği
Ceza ve Tevkifevlerinde Aşure Günü ve ürün hasadı etkinliği
Ceza ve Tevkifevlerinde Aşure Günü ve ürün hasadı etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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