Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 4 Eylül'de yapılacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının, 4 Eylül'de yapılacağını ve sınavda 835 personel için kontenjan açıldığını duyurdu.