Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Adnan Oktar açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın Edirne Cezaevi'nden Batman'a sevk edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın Edirne Cezaevi'nden Batman'a sevk edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın Edirne Cezaevi'nden Batman Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiğine dair haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve muhtelif suçlardan ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında bazı basın yayın organlarında 'Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' yönünde haberler yer almaktadır. Adı geçen hükümözlü hakkında herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup, bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı