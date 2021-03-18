Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, personeline yönelik gerçekle bağdaşmayan yayınları kınadı
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, personeline yönelik gerçekle bağdaşmayan yayınları kınadı

18.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:26
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, personeline yönelik gerçekle bağdaşmayan yayınları kınadı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı medya organları ile dizilerdeki ceza infaz hizmetleri çalışanlarına yönelik olumsuz algılara yol açacak yayınları kınadıklarını bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı medya organları ile dizilerdeki ceza infaz hizmetleri çalışanlarına yönelik olumsuz algılara yol açacak yayınları kınadıklarını bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, genel müdürlüğe bağlı ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki tüm personelin görevlerini Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat kapsamında titizlikle yerine getirdiği ifade edildi.

Salgın döneminde de görevin başarıyla yürütüldüğü belirtilen açıklamada, buna karşılık son dönemlerde bazı basın ve yayın organları, özellikle bir kısım dizilerde ceza infaz hizmetleri çalışanlarına yönelik, kamuoyu nezdinde olumsuz algılara sebebiyet verecek, toplumsal değerleri ve birlikteliği zedeleyecek yayınların üzüntüyle gözlemlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu yayınlar kurumlarımızı zafiyet içerisinde göstermeye ve personelimizi değersizleştirmeye yönelik olumsuz algılar oluşturmaktadır. Kurumlarımız ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan, gerçeklikle bağdaşmayan bu yayınları şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisi olunacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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