Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Patnos Cezaevi" açıklaması Açıklaması

PATNOS, AĞRI (AA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tuvalet borularının patladığı ve hükümlülere bekletilmiş yemeklerin verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarındaki, "Patnos Ceza İnfaz Kurumunda tuvalet borularının patladığı, 4 aydır hükümlülere çok az ve 3 gün bekletilmiş yemek verildiğine" ilişkin haberler üzerine basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan katı arıtma cihazlarının 8 Şubat'ta meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle arızalandığı ve arızanın 2 saat içinde giderildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, hükümlü ve tutuklulara Adalet ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenen kalori esasına göre yemek verilip, yemek miktarı ve menü İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de gözetimi altında hazırlanmaktadır. Söz konusu iddialar, gerçeklikten tamamen uzak ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."