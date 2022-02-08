Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "cezaevlerinde işkence" iddialarını yalanladı Açıklaması

DİYARBAKIR (AA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, "Bünyan ve Diyarbakır ceza infaz kurumlarında işkence" yapıldığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin, "Kayseri Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında sayım, arama ve oda değişikliği gibi uygulamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcılarının gözetiminde gerçekleştirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Her iki habere ilişkin yapılan incelemeler sonucu "kurumların olağan uygulamalarına karşı hükümlüler tarafından mukavemet gösterildiği, infaz ve koruma memurlarına saldırıda bulunulduğu" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberlerde yer alan iddiaların, kurum uygulamalarını yansıtmayan, asılsız ve gerçeklikten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik iddialardan ibaret olduğu tespit edilmiştir."