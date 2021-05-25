Ceza ve İnfaz düzenlemesi TBMM'de
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Ceza ve İnfaz düzenlemesi TBMM'de

Ceza ve İnfaz düzenlemesi TBMM'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ceza ve İnfaz düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ceza ve İnfaz düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklif ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının incelediği yerler bakımından görev alanları genişletilmekte ve bu kurullar tarafından düzenlenen raporlar örneğinin uluslararası insan hakları kuruluşlarına gönderilecek.

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İnfazına başlanmış olsa bile toplam on yıl veya daha az cezalarda kadın hükümlünün cezası çocuğunun on beş yaşını doldurmasına kadar ertelenebilecek.

Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.

Hükümlülerin görüşmeleri kayıt altına alınabilecek.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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