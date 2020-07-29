Ceza tartışmasında öldürülen genç, 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutlamış İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, emanet aldığı otomobiliyle seyahat ederken trafik cezası kesilen ve parayı ödemediği gerekçesiyle akrabası Servet B. (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Yavuz Demir'in (27), 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, emanet aldığı otomobiliyle seyahat ederken trafik cezası kesilen ve parayı ödemediği gerekçesiyle akrabası Servet B. (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Yavuz Demir'in (27), 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Dünya Barış Anıtı yakınındaki 7171 Sokak'ta meydana geldi. Servet B., bir süre önce otomobilini, akrabası Yavuz Demir'e emanet verdi. Otomobilin Yavuz Demir'de olduğu süre içerisinde, iddiaya göre, trafik kurallarını ihlal etmek suçundan yaklaşık 500 lira trafik cezası yazıldı. Bunun üzerine Servet B., telefonla durumu anlattığı akrabası Demir'e cezanın otomobilin kendisinde olduğu süre içerisinde kesildiğini belirterek, parayı ödemesini istedi. Demir, cezayı ödemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Telefondaki tartışma karşılıklı hakarete dönüşünce Yavuz Demir, 2 çocuk babası Servet B.'nin oturduğu evin önüne gitti. Gerginlik büyüyünce iki akraba, sokak ortasında kavga etti.

Bu sırada Servet B., yanında getirdiği bıçakla Yavuz Demir'i yaraladı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, Servet B. kaçtı. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olayı haber alan Demir'in ağabeyi geldi. Ağabeyi, sağlık ekibini beklemeden kardeşini otomobille özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Yavuz Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Servet B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Servet B. emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası Yavuz Demir'e bir süre önce otomobilini verdiğini ve bu süre içerisinde trafik cezası kesildiğini, bu parayı ödemesini istediğinde ise tartıştıklarını söylediği belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akrabası tarafından bıçaklanarak öldürülen Yavuz Demir'in, 2 gün önce 1 yaşına giren oğlunun doğum gününü kutladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Kaynak: DHA