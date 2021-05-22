Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi
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Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi

Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik denetimlerine takılan sürücüler, ceza yememek için modifiye tutkularından vazgeçerek cam filmlerini teker teker söktü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik denetimlerine takılan sürücüler, ceza yememek için modifiye tutkularından vazgeçerek cam filmlerini teker teker söktü.

İzmit D-100 karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipler, bir yandan araçlardaki sürücülerin kısıtlamada dışarıya çıkma izinlerini kontrol ederken bir yandan da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda İzmit D-100 karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, kurallara aykırı şekilde cam filmi takılı olan araçları durdurarak sürücülere uyarılarda bulundu. 344 TL'lik cezadan kurtulmak isteyen sürücüler ise modifiye tutkularından vazgeçerek araçlarının camlarındaki filmleri elleriyle teker teker söktü. - KOCAELİ

Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi
Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi
Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi
Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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