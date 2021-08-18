Ceza kesilen taksi sürücüsünden ilginç tepki: "Allah bin kere razı olsun"

Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi. Kemer takmadığı için ceza yiyen bir sürücü tepkisini "Allah bin kere razı olsun" diyerek tepki gösterdi.

Taksim Meydanı'nda çift yönlü olarak uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde taksi sürücülerinin çalışma ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Trafik ekipleri sürücülere maske ve sosyal mesafe kurallarını gözetmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ekiplerin denetlediği bir taksinin şoförü trafik sisteminde taksi sürücüsü olarak kayıtlı olmadığı gerekçesiyle bin 339 TL para cezasına çarptırılırken ticari taksi çekici yardımıyla Yediemin otoparkına götürüldü.

Ceza yedi, "Allah razı olsun" dedi

Uygulamada iki taksi sürücüsüne ise kemer takmadıkları için 144 TL idari para cezası uygulandı. Kemer takmayan şoförlerden biri polisin yanına giderek sitemde bulundu. Sürücü tepkisini, "Allah razı olsun. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Bir şey demiyorum, Allah bildiği gibi yapsın. Helal olsun. Cezayı şimdi ödeyebiliyor muyum?" diyerek gösterdi.

Trafik ekiplerinin meydandaki uygulaması gün boyu devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı