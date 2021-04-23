Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu ödediler
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Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu ödediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu ödediler Düzce'de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ramazan isimli gencin ceza kesilince "ben yandım bittim" diye ağlaması yürekleri dağladı.

Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu ödediler

İSTANBUL - Düzce'de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ramazan isimli gencin ceza kesilince "ben yandım bittim" diye ağlaması yürekleri dağladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen hayırsever Emirhan Özcan ve İbrahim Yılmaz Düzce'ye giderek gencin cezasını ödedi.

Düzce'de kağıt toplamak için sokağa çıkan Ramazan isimli gence ceza kesildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı. Ramazan isimli gencin ceza kesildiği için "ben bittim" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Görüntüleri izleyerek harekete geçen hayırseverler Emirhan Özhan ve İbrahim Yılmaz Düzce'ye giderek Ramazan isimli genci buldu. Özhan ve Yılmaz gencin 6 bin TL'lik cezasını ödedi ve bebek için hediyeler verdi.

Yardımlar için teşekkür eden Ramazan isimli genç, "Her şey 6 aylık bebeğim içindi tüm çabam emeğin onun İçin. Ceza kesilince hüngür hüngür ağladım eve geldim bebeğime sarılınca hiç bir derdim kalmadı" diye açıklama yaptı.

Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu ödediler
Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu ödediler
Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu ödediler
Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu ödediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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