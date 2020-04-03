Ceza İnfaz Yasası teklifi görüşmeleri, Adalet Komisyonunda başladı TBMM Adalet Komisyonu'nda, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Adalet Komisyonu, Başkanvekili AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında, Meclis'in en büyük komisyon salonu olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan toplantıya sınırlı sayıda komisyon üyesi ve bürokrat alındı. Toplantıya katılanlar, yine tedbirler kapsamında aralıklarla oturdu. Milletvekillerinden bazılarının maske taktığı görüldü.

ANKARA, -

Kaynak: DHA