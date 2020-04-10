Ceza infaz kurumlarındaki korona virüs tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı
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Ceza infaz kurumlarındaki korona virüs tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında korona virüse karşı alınan tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzattı.

10.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:30
Ceza infaz kurumlarındaki korona virüs tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında korona virüse karşı alınan tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzattı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve anaokuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması 30 Nisan'a kadar ertelendi. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.

(iha)

Kaynak: İHA

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