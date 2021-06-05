Ceza infaz kurumlarında çevre dostu ürünler imal ediliyor, elektrik üretiliyor

Adalet Bakanlığından, ceza infaz kurumları bünyesindeki tesislerde, hükümlü ve tutukluların çevre dostu ürünler ve geri dönüşüm malzemeleri ürettiği bildirildi.

Adalet Bakanlığından, ceza infaz kurumları bünyesindeki tesislerde, hükümlü ve tutukluların çevre dostu ürünler ve geri dönüşüm malzemeleri ürettiği bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İşyurtları Kurumu, bir yandan hükümlü ve tutukluları topluma kazandırırken diğer yandan çevreyi ve yaşamsal alanları koruyacak projeler yürütüyor.

Bu kapsamda, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde kurulan Kompost Üretim Tesisi, 165 metrekaresi kapalı, 500 metrekaresi açık alan olmak üzere toplam 665 metrekare alanda aylık 800 kilogram organik gübre kapasitesiyle çalışıyor.

"Sıfır Atık" projesi kapsamında kurulan kompost üretim tesisinde, yemekhane atıkları, park-bahçe, ofislerde ve koğuşlarda oluşan atıklar, kompost makinesine atılarak organik kompost gübre haline dönüştürülüyor.

Oluşan organik kompost, bir yandan ceza infaz kurumlarındaki üretim alanları ile park ve bahçelerde kullanırken, bir yandan da satılıyor.

Hem israf önleniyor hem de kaynaklar daha verimli kullanılıyor

Yine "Sıfır Atık" projesi kapsamında Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yönetmelik ve standartlara uygun olarak yüzde 97'si geri dönüşüm malzemelerinden oluşan kumbaralar üretiliyor.

Böylece hem israfın önlenmesi hem kaynakların daha verimli kullanılması hem de atıkların geri dönüşümü sağlanıyor.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde yaklaşık 6 bin metrekare alanda kurulu Biyometanizasyon tesisinde de organik atıklardan biyogaz üretimi gerçekleştiriliyor.

Kurum içinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu tesislerinden temin edilen gübreler, bu tesiste değerlendirilerek enerjiye dönüştürülüyor.

350 kilovatsaat kurulu güce sahip tesiste, yıllık net 2 bin 394 megavatsaat elektrik üretilebiliyor.

Tesisin açılışından bugüne kadar geçen yaklaşık 18 aylık dönemde toplam 601 bin 318 kilovatsaat üretim gerçekleştirilirdi. Yıllık üretim değerinin 2 milyon 800 bin kilovatsaat çıkarılması hedefleniyor.

İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren led atölyesinde de enerji tasarruflu lamba üretiliyor.

Ceza infaz kurumundaki hükümlüler tarafından imal edilen ürünlerde iç aydınlatmayla yüzde 80, dış aydınlatmayla yüzde 50 oranında elektrik tasarrufu sağlanıyor.

Çevre dostu, tasarruflu ürünler, ceza infaz kurumları, adliyeler, askeriye, kamu kurum ve kuruluşlarına sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı