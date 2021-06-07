Ceza infaz kurumlarında "Bir Kitap Bir Umut" sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenledi
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Ceza infaz kurumlarında "Bir Kitap Bir Umut" sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenledi

Ceza infaz kurumlarında 'Bir Kitap Bir Umut' sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Karatay Belediyesi; Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere göndermek amacıyla başlattığı kitap bağışı kampanyasına destek oldu.

Karatay Belediyesi de, tutuklu ve hükümlülerin kitap okuma alışkanlığı edinmesi ile söz konusu kurumlarda kalan vatandaşların sosyal hayatlarında daha başarılı olmalarını amaçlayan kitap bağışı kampanyasına destek verdi.

Karatay Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleri, Karatay Belediyesi Kültür Yayınları'ndan oluşan kitapları Konya Adliyesi önünde kurulan kitap bağışı standına teslim etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmalarının, onların kendilerini geliştirebilme yönündeki en önemli kaynaklarından biri olduğu aktardı.

Başkan Hasan Kılca, kampanyanın hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmaları ve kendilerini geliştirebilmeleri noktasında önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu anlamlı kampanya için Adalet Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bizler de Karataylılar adına belediyemizin Kültür Yayınları'ndan çıkan kitaplarımızı bağışladık. Karatay Belediyesi olarak, okumayı özendirecek her türlü kampanyaya destek olmayı sürdüreceğiz. Ceza infaz kurumlarında kalan tüm vatandaşlarımızın kütüphaneleri şenlendirmelerini ve sosyal hayata daha fazla uyum sağlamalarını diliyorum. Bu vesileyle hemşehrilerimize de kampanyaya destek olmalarını davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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