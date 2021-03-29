Ceza infaz kurumlarına kütüphane yapılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, ceza infaz kurumlarında kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, ceza infaz kurumlarında kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Milli Kütüphanede 'Adalet Bakanlığı Cezaevleri Kütüphane Protokolü' imzalandı. Bakan Gül, infaz rejiminin temel amacının insanları topluma yeniden kazandırmak olduğunu belirterek, ıslahın infaz politikasının temelini oluşturduğunu söyledi. Bakan Gül, bakanlığın bu alanda yaptığı çalışmaların özünde insana verilen değerin var olduğunu söyleyerek, "Ceza infaz kurumlarındaki bireylerin eğitimi ve iyileştirme çalışmaları, onların yeniden aile ve topluma kazandırılması önemli bir süreç olarak karşımızdadır. Hükümlü ve tutukluların cezaevlerinde de devlete emanet olduklarına karar vermeliyiz. Bu sadece cezaevinde belli süre yatma ile değil cezaevinde kaldığı sürece eğitim, kültür faaliyetleriyle orada yapılacak tüm rehabilitasyon çalışmalarıyla bu işlemi tamamlanmasıdır" dedi.

Daha önce kütüphaneden ödünç kitap alma süreci başlattıklarını kaydeden Bakan Gül, "Bu uygulamada 15 gün süreyle kitap alınıyor ve tekrar iade ediliyor. Bugüne kadar 255 bin kitap, hükümlü ve tutuklular tarafından kütüphanelerden ödünç alındı. Kampüs ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayına ulaşmaları için bir kütüphane kurulması için protokolümüzü imzalıyoruz. Bu protokol ile birlikte Silivri, Sincan, Maltepe, İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Tarsus, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Hatay, Afyon ve Van Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde halk kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmış olacaktır. Böylece hem görev yapan personelimiz ve aileleri hem de tutuklu ve hükümlüler cezaevindeki kütüphanelere kavuşmuş olacaktır. Bu desteği için bakanımıza teşekkür ediyorum. Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için eğitim öğretime desteğimiz devam etmektedir. İş ve meslek edindirme çalışmalarımız devam etmektedir. Ocak 2021 tarihinde iyi hal uygulamaları kapsamında olumlu puan kriterleri belirlemiştik. ve burada da kitap okuyan kişilere olumlu puan verilmekte, iyi hal incelenirken kitap okuma da eklenmiştir. Bu da önemli bir gelişmedir. Okuma alışkanlığı hususunda ödül yönetmeliğinde de düzenleme yapacağız" diye konuştu.BAKAN ERSOY: ANKARA VE KAYSERİ'DE ÇALIŞMALAR BAŞLADIKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Adalet Bakanlığı ile 24 Ekim 2019'da imzalanan protokol kapsamında halk kütüphaneleri aracılığıyla cezaevlerine kitap ve eğitim desteği vermeye başladıklarını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Cezaevi kütüphanelerine yayın kazandırılma çalışmaları bağış yoluyla yürütülmekte ve gönderilen kitaplar genellikle ikinci el olmaktadır. Bu da nitelikli ve güncel yayın sayısının çok az olmasını beraberinde getirmektedir. Bizler, iş birliğimiz neticesinde ceza infaz kurumlarını en yakın il/ilçe halk kütüphaneleri ile eşleştirmekle bunun önemli ölçüde önüne geçmiş olsak da kütüphanelerdeki yayın sayısının, ilçe vatandaşlarının da yararlandığı düşünüldüğünde yeterli gelmediği gördük. Zira tutuklu, hükümlü, ziyaretçi, çalışan personel ve lojmanda kalan aileler ile birlikte mevcut 366 Ceza İnfaz Kurumlarından bazılarında oluşan nüfus, orta büyüklükte bir ilçe ölçeğindedir. Buradan yola çıkarak, kampüs ceza infaz kurumları kütüphanelerinin ihtiyaçları doğrultusunda halk kütüphanelerinin yayın sayısını ciddi oranda artırmayı düşündük. Ancak bu da bizim kütüphanelerimizin sahip oldukları mevcut mekan kapasiteleri göz önüne alındığında kısa süreli bir çözüm olacaktı. Neticede çözüm olarak ilgili kurumlarda müstakil kütüphanelerin kurulması her iki bakanlık tarafından da uygun görülmüştür. Bu kapsamda, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz ile Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü arasında, kampüs şeklinde yapılanan ceza infaz kurumlarını içeren bir iş birliği yürütülecektir. Biz şu anda Adalet Bakanlığımızla birlikte kütüphane olarak kullanılabilecek mevcut bina ve alanlarını belirlediğimiz Ankara Sincan ile Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane açma çalışmalarımızı başlattık. Bugün imzalayacağımız ek protokol bu anlamlı iş birliğini resmi olarak kayıt altına almış olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı