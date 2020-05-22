Ceza infaz koruma memuru bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti
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Ceza infaz koruma memuru bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ceza infaz koruma memuru Uğur Yarbi, yolda bulduğu ve içinde yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Ceza infaz koruma memuru bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti
22.05.2020 02:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 03:12

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ceza infaz koruma memuru Uğur Yarbi, yolda bulduğu ve içinde yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde otomobili ile seyir halindeyken yol kenarında çanta bulunduğunu fark eden Yarbi, aracını durdurup kontrol ettiği çantanın ziynet eşyası ile dolu olduğunu belirtti.

155 Polis İhbar Hattı'nı arayan Yarbi, içi altın dolu çanta bulduğunu ve polise teslim etmek istediğini söyledi.

Verilen adrese giden polis ekipleri, teslim aldıkları çantanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada altınların sahibi olduğunu belirten kişi de adrese geldi. İçinde yaklaşık 150 bin liralık ziynet eşyası bulunduğu belirtilen çanta, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından, sahibine teslim edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen çantanın sahibi, kardeşine gittiği sırada arabanın önünde çantayı unuttuğunu belirtti.

Uğur Yarbi ise altın dolu çantayı bulduğunda içinde "sahibine ulaşabilecek kimlik var mı" diye baktığını ancak bir şey bulamadığını ifade etti.

Durumu hemen polislere bildirdiğini anlatan Yarbi, "Polisler, nerede bulduğumu sordular. Yeri tarif edip gittiğimizde birinin kayıp bir şey aradığını gördük. Sorduğumuzda çantayı ve içinde bulunanları söyleyen kişi çantanın kendisine ait olduğunu belirtti. Daha sonra Emniyet Müdürlüğüne gidip, çanta içindeki altınlar kontrol edilerek, sahibine teslim edildi. Bunun gururunu yaşamaktayım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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