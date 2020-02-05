CEZA HUKUKÇUSU EFE:  SOSYAL MEDYADA KİŞİSEL VERİYİ İFŞA ETMEK SUÇ

05.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:12

OYUNCU Aslı Bekiroğlu'nun özel fotoğraflarının sosyal medyaya sızması ve hızla yayılması kişisel verilerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Avukat Mustafa Efe "Sosyal medyayı kullanırken kişilere hakaret etmeyeceksiniz, tehdit etmeyeceksiniz ve hukuka aykırı olarak bir fiilde bulunmayacaksınız. Yani kişisel verilerine saygılı olacaksınız. Kişisel veriyi sizin ele geçirmeniz değil, sizin ifşa etmeniz suç oluşturuyor" dedi. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise, siber zorbalığa maruz kalmamak için, telefondaki şifrelerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sosyal medyanın herkesin kullandığı bir alan olduğunu belirten ceza hukukçusu Mustafa Efe, "Herkesin bir sosyal medyası var. Sosyal medya sosyalleşmek açısından, birebir sosyalleşmekten daha da etkili. Dışarda görüştüğü arkadaşı olmayan insanların sosyal medyada binlerce arkadaşı olabiliyor. Özellikle ifade özgürlüğü kapsamında sosyal medya faydalı ancak tabii ifade özgürlüğünün de bir hak olarak bireylere tanındığı gibi bir de yükümlülük kısmı var. Sosyal medyayı kullanırken kişilere hakaret etmeyeceksiniz, tehdit etmeyeceksiniz ve hukuki aykırı olarak bir fiilde bulunmayacaksınız. Yani kişisel verilerine saygılı olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN SUÇLARDA CEZA ARTIYOR"

İnternet üzerinden işlenen suçlar hakkında değerlendirme yapan avukat Efe, "İnternet üzerinden yapmış olduğunuz bir hakaret ya da tehdidin, kişinin yüzüne karşı yapmış olduğunuz hakaret veya tehditten herhangi bir farkı yok. Bilakis bazı durumlarda daha da ağır yaptırıma bağlanmış. Örneğin hakaret suçunda, kişiye bir hakaret ettiğiniz zaman alacağınız ceza 3 ay ile 2 yıl arasıyken, internet üzerinden yaptınız ki burada aleniyet olmuş oluyor, herkese yayılmış oluyor bu hakaret. Burada 6'da 1 oranında cezanız artmış olacak" dedi.

"KİŞİSEL VERİYİ SİZİN ELE GEÇİRMENİZ DEĞİL İFŞA ETMENİZ SUÇ"Avukat Mustafa Efe, özel hayatın gizliliği suçunun cezasının 2 yıl ile 5 yıl arasında olduğunu vurgulayarak "Yine kişisel ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında sizin herhangi bir görüntünüz, ses kaydınız, bilginiz sizin rızanız dışında alınıp başkaları tarafından orada kullanılıyorsa, yayınlanıyorsa, yayılıyorsa, ifşa ediliyorsa özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturur. Özellikle görüntü ve ses kayıtlarının bu şekilde ifşa edilmesi çok ağır yaptırıma bağlanmıştır. 2 yıl ile 5 yıl arası bir ceza öngörmüştür kanun koyucu bununla alakalı. Kişisel veriyi sizin ele geçirmeniz değil sizin ifşa etmeniz suç oluşturuyor" diye konuştu.

"PROFİL INI HERKESE AÇIK PAYLAŞMAK SONSUZ RIZA DEĞİL"Avukat Mustafa Efe, internette görüp ilgi çekici diye paylaştığınız şeylerin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme suçunu işlemiş olabileceğimizi belirterek, "Sosyal medyada kullanmış olduğunuz profil fotoğrafını herkese açık olarak paylaşıyorsunuz ancak bu sonsuz bir rıza değil. Fotoğrafınızın alınıp başka yerlerde kullanılmasında bu rıza geçerli hale gelmez. Özellikle son yaşanan Aslı Bekiroğlu olayında, çok üzücü bir olay sistemi hack'leniyor ve oradaki bilgileri paylaşılıyor. Bunu paylaşan bir suç işledi ama siz de internette görüp ilgi çekici diye paylaştığınız anda kişisel verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme suçunu işlemiş oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUNLAR"Avukat Efe, "Sosyal medya kullanıcılarını, tanımadığınız insanları kendi arkadaş profilinize eklemeyin. Paylaşmış olduğunuz bilgilerin gizliliklerini seçerek kendilerini koruyabilirler. Eğer yine de sosyal medyada bir hakaretle, tehditle karşı karşıya kaldılar orada da hemen savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar bununla alakalı. Eğer özel hayatlarını ilgilendiren görüntüler paylaşılmışsa paylaşıldığı siteleri belirleyerek bunlara erişim engeli sağlanması için sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunabilirler. Tazminat talebinde de bulunabilirler" dedi.

"TELEFONUMUZDAKİ ŞİFRELER ÇOK ÖNEMLİ"Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise siber güvenliğin önemine dikkat çekerek, "Siber güvenlik adına alabileceğimiz önlemler var. Herhangi bir siber zorbalığa maruz kalmamak için, telefonumuzdaki şifreler çok önemli. Kullandığımız her türlü uygulamanın karmaşık şifrelere sahip olması gerekiyor. Şifrelerin içerisinde büyük harf, küçük harf, karakterler olmalı ve sayı mutlaka kullanılıyor olmalı. Özellikle sosyal medyada ve fotoğrafları yedeklediğimiz bulut sistemlerinde mutlaka 2 faktörlü doğrulama kullanmamız lazım. Bulut hizmetlerini kullanırken nerden bağlandığımıza dikkat etmemiz lazım. Tanımadığımız kişilerin yanında telefonlarımızı, tabletlerimizi bırakmamamız gerekiyor. USB bellek görünümlü bir cihazla tüm telefonun kontrolü tanımadığımız insanlara geçiyor olabilir. İşin bu boyutu çok ciddi risk taşıyor" diye konuştu.

"MERAK UYANDIRICI MESAJLARLA LİNKLER GÖNDERİLİYOR"Uygulamaları cep telefonumuza mağazalardan indirmemiz gerektiğini belirten Demircan, "Mağaza dışında indirdiğimiz uygulamaların neredeyse tamamında zafiyetler mevcut. Bu da kişisel bilgilerimizin tamamının kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabiliyor. Sosyal medya üzerinden gelen linklere kanmamamız lazım. Size link gönderiliyor, 'Daha önce bu fotoğrafını hiç görmedim', 'Bak çocuğun ne halde' 'Patronun senin hakkında neler söylüyor?' gibi merak uyandırıcı mesajlarla birlikte gönderiliyor bu linkler. Siz bu linkleri tıkladığınızda telefonun kontrolünü kötü niyetli kişilerin eline veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: ----------------Avukat Mustafa Efe (siyah gömlekli) röp.

-Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan(Beyaz gömlekli) röp.

Kaynak: DHA

- İstanbul