Ceza hakiminden AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a veda ziyareti
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Ceza hakiminden AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a veda ziyareti

Ceza hakiminden AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a veda ziyareti
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Necati Kayhan, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a veda ziyaretinde bulundu.

Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Necati Kayhan, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamesiyle Kayseri'ye tayini çıkan hakim Kayhan, AA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Bekar, ziyarette AA'nın yurt içi ve özellikle yurt dışı çalışmaları hakkında Kayhan'a bilgi vererek, yeni görev yerinde başarı diledi.

Kayhan da ziyarette meslek hayatını ve deneyimlerini kaleme aldığı "Hayata Bırakılan İzler" kitabını Bekar'a takdim etti.

Bekar ise Kayhan'a rahle hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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