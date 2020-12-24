Cezaevinden izinli çıkan şahıs, Çorum ve Kastamonu'da vatandaşları dolandırırken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cezaevinden izinli çıkan şahıs, Çorum ve Kastamonu'da vatandaşları dolandırırken yakalandı

24.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:40

Cezaevinden izinli çıkan şahıs, Çorum ve Kastamonu'da vatandaşları dolandırırken yakalandı 38 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarmanın adıyla dolandırıcılık yaparken yakalandı 38 ayrı suçtan araması bulunan ve cezaevinden izinli çıkan şahıs, arkadaşı ile birlikte Çorum ve Kastamonu'da...

Cezaevinden izinli çıkan şahıs, Çorum ve Kastamonu'da vatandaşları dolandırırken yakalandı

38 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarmanın adıyla dolandırıcılık yaparken yakalandı

KASTAMONU - 38 ayrı suçtan araması bulunan ve cezaevinden izinli çıkan şahıs, arkadaşı ile birlikte Çorum ve Kastamonu'da jandarmanın ismini kullanarak dolandırıcılık yaparken yakalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarmanın ismini kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarının alınması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 38 suçtan kaydı bulunan ve cezaevi izinlisi olan M.A. ile arkadaşı A.A'nın, Çorum il merkezinde ve Osmancık ilçesinde de 1 vatandaşı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde da 1 vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Dolandırıcıların özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan insanları önce telefonla aradıkları ve "Bir soruşturmayla ilgili olarak size güven timlerimizi gönderiyoruz" dedikleri, daha sonra mağdurların evine gelen iki kişinin kendilerine "jandarma personeli" olarak tanıttıkları ve bir soruşturma kapsamında para ve ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini, soruşturma bitiminde iade edileceğini beyan ederek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Cezaevinden izinli çıkan M.A. ile arkadaşı A.A, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma ve sıcak takip neticesinde ticari taksi ile İstanbul'a giderken yakalandılar. Yakalanan şahısların üst aramasında 23 bin 685 TL para da yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın kendilerinden para, ziynet, hayvan vb. talep edenlerin kamu görevlisi olamayacağını bilmeleri ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olmalarını rica ederim. Can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceğini bildiriniz" dedi.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs, Çorum ve Kastamonu'da vatandaşları dolandırırken yakalandı
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, Çorum ve Kastamonu'da vatandaşları dolandırırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÜNSAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Merve Dizdar Furkan Palalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Samet Aybaba Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezaevinden izinli çıkan şahıs, Çorum ve Kastamonu'da vatandaşları dolandırırken yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:40:46. #1.14#
title