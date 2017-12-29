Ceza Evinde Yangın Tatbikatı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 20 hükümlünün bulunduğu ceza ve tevkif evinde, yangın tatbikatı yapıldı.



Hacı Ali Öztürk Mahallesindeki 20 hükümlünün bulunduğu İslahiye Ceza ve Tevkifevinde, çıkacak yangınlara karşı tatbikat düzenlendi. Yangın alarmı verilmesinin ardından Ceza ve Tevkifevi'ne çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Gerçeğini aratmayan tatbikatta jandarma ve polis çevredeki yollarda geniş güvenlik önlemi aldı. - GAZİANTEP