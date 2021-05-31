Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası
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Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası

Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası
Habermetre - Haberler | Toplum

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül koordinesinde 81 ille birlikte ilimizde de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından "Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" düzenlendi.

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül koordinesinde 81 ille birlikte ilimizde de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından "Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" düzenlendi.

Kitap bağış kampanyasının ilimiz programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İdare Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Akçakoca, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Burhaneddin Türkkahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Baro Başkanı Av. M. Burak Gül, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri ve adli personel katıldı.

Programda konuşma yapan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İlker Yazıcı, "Kitap bağışı kampanyamız ile ülkemizde ve ilimizde bulunan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerimizin kitaplar yönünde daha da geliştirilerek, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarında kaldıkları süre boyunca kişisel gelişimlerinin ve süre gelen her türlü eğitim faaliyetlerinin yapılacak okumalar ile daha da üst seviyelere çıkartılması amaçlanmaktadır. Kampanyaya destek verecek tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Coşkun ise yaptığı açıklamada "Ceza infaz kurumlarımızdaki tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımızın zamanlarını iyi değerlendirmeleri için önemli bir kampanya düzenleniyor. Kurumlarımızdan ve vatandaşlarımızdan kampanyaya destek vermelerini bekliyoruz. Bu güzel kampanyada emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ceza ve tevkif evlerinde bulunan kütüphaneler için Vali Coşkun, protokol üyeleri ve adli personel tarafından kitap bağışı yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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