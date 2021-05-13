Ceza değil, çikolata için durdurdular
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Ceza değil, çikolata için durdurdular

Ceza değil, çikolata için durdurdular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde denetimlerini sürdüren polis ekipleri sürücülere çikolata ikramında bulundu.

Bolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde denetimlerini sürdüren polis ekipleri sürücülere çikolata ikramında bulundu.

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte polis ekipleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahı olan ve sürücülerin yoğun olarak kullandıkları D-100 karayolu üzerinde denetim yaptı. D-100 karayolunda uygulama noktasında durdurulan sürücülerin sokağa çıkış izin belgeleri kontrol edildikten sonra vatandaşlara çikolata ikramında bulunuldu. - BOLU

Ceza değil, çikolata için durdurdular
Ceza değil, çikolata için durdurdular
Ceza değil, çikolata için durdurdular
Ceza değil, çikolata için durdurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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