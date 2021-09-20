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Ceza'dan unutulmaz performans

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Ceza'dan unutulmaz performans

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer +1 Güz Konserleri ile Türkiye'nin önemli seslerini müzikseverlerle buluşturmaya devam diyor.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer +1 Güz Konserleri ile Türkiye'nin önemli seslerini müzikseverlerle buluşturmaya devam diyor.

Eylül ayının ilk haftasından bu yana Bursalılara açık havada müzik keyfi yaşatan Nilüfer +1 Güz Konserleri'nde hafta sonunda sahne sırası Türkiye'de adı rap müzikle özdeşleşen Ceza grubundaydı. Balat Atatürk Ormanı'ndaki konsere Ceza hayranları büyük ilgi gösterdi. Coşkunun konser alanı dışına da taştığı, ritmin hiç düşmediği konserde grup performansı ile beğeni toplarken, her şarkıya eşlik eden Ceza hayranları rap müziğe doydu.

Uzun bir aradan sonra müzikseverlerle sevilen sanatçıları buluşturan Nilüfer +1 Güz Konserleri'nde 22 Eylül Çarşamba akşamı Gaye Su Akyol sahne alacak.

artifestival.com adresinden satışa sunulan tam biletler 20TL, indirimli biletler ise 15 TL. Konser alanına girişler, aşı kartı veya 48 saat önce alınmış negatif PCR testi sonuçlarının kontrolü sonrası gerçekleşiyor. - BURSA

Ceza'dan unutulmaz performans

Ceza'dan unutulmaz performans

Ceza'dan unutulmaz performans

Ceza'dan unutulmaz performans

Ceza'dan unutulmaz performans

Ceza'dan unutulmaz performans

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