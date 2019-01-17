Çeyrek Milyonun Karne Heyecanı

Samsun'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonunda 245 bin 40 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonuna gelinirken öğrencilerde ve ailelerde karne heyecanı başladı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci yarın karne alacak. Samsun'da ise bin 73 okulda toplam 245 bin 40 öğrenci yarın karne heyecanı yaşayacak. 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından ise ikinci dönem 4 Şubat'ta başlayacak.

"Tatil kavramı tembellik yapılan, hayata ara verilen dönemler değildir"

Yarıyıl tatili hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun eğitimi için öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynlerin çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin yarın karnelerini alacaklarını ifade eden Esen, "Karne günlerine bakış açımızı değiştirmeliyiz. Karnelere çocukların başarısız derslerinin yer aldığı belgeler olmaktan çıkararak benim bu konuda desteğine ihtiyacım var olarak görmeliyiz. Böyle bakarsak çocuklarımız için bu güzel günün anlam kazanmasını sağlamış oluruz. Çocuklarımız büyürken derslerde, teneffüslerde bir şeyler öğreniyor. Aynı zamanda tatillerde de bir şeyler öğreniyor. Tatil kavramı tembellik yapılan, hayata ara verilen dönemler değildir. Bu dönem içinde de çocuklar, deneyimler kazanmakta, gelecekteki kendilerinin inşasını yapmaktadır" dedi.

"Çocukların karnesi aynı zamanda ebeveynlerin karnesi"

Öğrencilere, ebeveynlere ve öğretmenlere de tavsiyelerde bulunan Esen, "Öğrencilere, bu tatil döneminde sizlere önerim kaliteli kitaplar okuyun, iyi filmler izleyin, arkadaşlarınızla kaliteli zaman geçirin, ailenizle şehri yaşayın, şiir yazın, hikaye yazın. Yine tatil döneminde teknolojinin tatil sürecinizin tamamını değil küçük bir alanını işgal etmesine özen gösterin. Çocuklarımızın eline vereceğimiz karneler onların olduğu kadar aynı zamanda ebeveynlerin karnesidir. Bu karneler aynı zamanda öğretmen arkadaşımın karnesidir, okul müdürümün il ve ilçe eğitim yöneticilerinin karnesidir. Bu karneler benim de karnemdir. Çocuklarımızın hayatına ne kattığımızın bunu ne kadar başardığımızın karnesidir. Bu nedenle her karne tatilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde verilen karneleri analiz ediyoruz. 'Neler yaptık, neleri yapabilirdik ve neleri yapabiliriz?' sorularına cevaplar ararız. Bu konuda arkadaşlarımla toplantılar yaparak yeni kararları hayata geçiririz. Tatil dönemleri önemli günlerdir. Hayata ara verilen değil hayata yön verilen günlerdir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA