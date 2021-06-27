Çeyrek finalin adı Diyarbakırspor-Bağlar Belediyespor
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Çeyrek finalin adı Diyarbakırspor-Bağlar Belediyespor

Çeyrek finalin adı Diyarbakırspor-Bağlar Belediyespor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig'de gruplarını lider tamamlayan Diyarbakır takımları çeyrek finalde eşleşti.

Bölgesel Amatör Lig'de gruplarını lider tamamlayan Diyarbakır takımları çeyrek finalde eşleşti. Diyarbakırspor-Bağlar Belediyespor Play-Off çeyrek final maçının tarihi, yeri ve saati hafta başında belli olacak.

Bölgesel Amatör Lig Play-Off aşamasına Diyarbakır'dan iki takım kaldı. 4. Bölge 3. Grup'ta grup birinciliğini geçen hafta garantileyen Diyarbakırspor'dan sonra 4. Bölge 4. Grubun birincisi de belli oldu. Haftayı bay geçiren Bağlar Belediyespor, ikinci sıradaki Batman 72 Belediyespor'un evinde Mazıdağı Fosfatspor ile 1-1 berabere kalması üzerine grubu 9 puanla lider tamamladı. Batman ekibi ise 7 puanda kaldı.

Çeyrek final tek maçlı olacak

Diyarbakırspor -Bağlar Belediyespor play-off çeyrek final karşılaşması tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve turu geçen takım 4. Bölge 1 ve 2. grupları arasında oynanacak çeyrek final eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Diyarbakırspor prestij için sahada

Bu arada Diyarbakırspor, grup aşamasındaki son maçında yarın Çınar'da saat 17.00'da Çınar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Silvan 21Spor, grup aşamasındaki son maçında Bismil 21Spor'u 5-4 mağlup etti. - DİYARBAKIR

Çeyrek finalin adı Diyarbakırspor-Bağlar Belediyespor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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