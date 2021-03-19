Çeyrek final eşleşmeleri 2021 açıklandı - Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 8-15 Nisan'da oynanacak olan Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmaların eşleşmeleri açıklandı. İşte, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri...

Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupanın en büyüğü ise 27 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin ardından kupaya kavuşacak. İşte, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere)

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint Germain (Fransa)

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Yarı final

Bayern Münih-Paris Saint Germain/ Manchester City-Borussia Dortmund

Real Madrid-Liverpool/ Porto-Chelsea

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN? FİNAL İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı finalde maçlar 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

İstanbul'da 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına ise Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.