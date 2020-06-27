Çeyrek asırlık park gönüllüsü: Sami Amca Mahallesindeki parka 25 yıldır gönüllü olarak bakan Sami Güler'in adı Buca Belediyesi tarafından ölümsüzleştirildi.

Mahallesindeki parka 25 yıldır gönüllü olarak bakan Sami Güler'in adı Buca Belediyesi tarafından ölümsüzleştirildi. Parka adı verilen Sami Güler, çeyrek asırdır her gün parktaki ağaç ve bitkilerin bakımının yapmanın yanı sıra genç kuşaklara da doğa sevgisi aşılıyor.

Kentteki parkların korunması için Gönüllü Park Görevlisi projesini hayata geçiren Buca Belediyesi, 25 yıllık park gönüllüsü Sami Güler'in (76) adını ölümsüzleştirildi. Ufuk Mahallesi 1012 sokakta 50 yıldır ikamet eden Sami Güler, 1995 yılında mahallesine yapılan parkın gönüllü olarak bakımını yaptı. Çeyrek asırlık hizmetten dolayı teşekkür plaketi veren Buca Belediyesi meclis kararıyla, parka Güler Parkı adını verdi.

25 yıldır her gün bakım yapıyor

Mahallenin Sami Amca'sı olarak gönüllere taht kuran Sami Güler, 25 yıl boyunca güne parktaki ağaçların bakımını yaparak başladı. Parka dikilen her ağacı çocuğu gibi büyüten Güler, ağaçlardan bordür taşların boyanmasına kadar her şeyi üstlenerek görevini yapmaya devam ediyor.

"Ben, 'bu parkın kıymetini bilmiyorlar' dedirtmem"

Parka adının verilmesinden duyduğu mutluluğu, "Dünyalar benim oldu. Ben yeniden dünyaya geldim" sözleriyle dile getiren Güler, çeyrek asırlık öyküsünü şu sözlerle anlattı: "1970 senesinden beri buradayım. Bir milletin temiz olması, evinden belli olur. Bu bahçe de benim evimin içi gibi. Bizim parkımız çirkin olursa, pis olursa doğru olmaz. Ben, 'bu parkın kıymetini bilmiyorlar' dedirtmem. 25 sene önce bu park yapıldı. Bir vatandaşlık görevi olarak bu parktaki ağaçları saydım; 'Allah izin verirse ben bu ağaçları büyütürüm' dedim. Her ağacı tek tek kontrol ederim. Bu park benim için çocuk yetiştirmek gibi. Onlar büyüdükçe ben mutlu oluyorum."

Çocuklara yeşil sevgisi aşılıyor

Gözü gibi baktığı parkta oynayan çocuklarla da eğitici bir şekilde konuşarak doğa sevgisini aşılayan Güler, mahallelinin de gurur kaynağı oldu. Tüm Bucalılara çağrı yapan Güler, "Ağaçlar insanın en büyük nimetidir. Bizlere nefes verir. Yeter ki parklarımızın kıymetini bilelim. Yeter ki halk arasında parklara çöplük gibi davranmayalım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA