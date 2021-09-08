Çeyrek asırlık başkan tekrar seçildi
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Çeyrek asırlık başkan tekrar seçildi

Çeyrek asırlık başkan tekrar seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi'nin ceyrek asırdın Başkanlığı'nı yürüten Mustafe Eren, yeniden başkan seçildi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi'nin ceyrek asırdın Başkanlığı'nı yürüten Mustafe Eren, yeniden başkan seçildi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda 25 yıllık başkan Mustafa Eren tekrar başkan oldu. Malatya'nın Battalgazi İlçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarlığını 35 yıldır sürdüren Mustafa Eren (83), Malatya'da sivil toplum kuruluşları arasında en yaşlı ve en fazla başkanlık yapma ünvanını da koruyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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