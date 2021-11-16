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Son dakika: Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu Ölüm haberini duyup işyerine gelen eşi ile oğlu gözyaşlarına boğuldu Normal ölüm raporunun verildiği emektar ayakkabıcının, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor Antalya'da çeyrek asırlık ayakkabıcı, işyerinin masasında...

ANTALYA (İHA) - Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu

Ölüm haberini duyup işyerine gelen eşi ile oğlu gözyaşlarına boğuldu

Normal ölüm raporunun verildiği emektar ayakkabıcının, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor

ANTALYA - Antalya'da çeyrek asırlık ayakkabıcı, işyerinin masasında oturur vaziyette ölü bulundu. Ölüm haberini alıp dükkana gelen ayakkabıcının oğlu ile eşi gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Yeni Hal Yolu üzerindeki ayakkabıcıda yaşandı. Sabah kardeşinin işyerine bıraktığı Ahmet Acar'ın hareketsiz masada oturduğunu gören müşterileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İşyerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, işyerinin etrafına güvenlik şeridi çekerken, ölüm haberini duyup gelen Acar'ın kardeşi, eşi ve Hasan ismindeki oğlu uzun süre gözyaşı döktü. Meslek Lisesi'nde okuyup sanayide çalıştığı öğrenilen Acar'ın oğlunun, babasına son bakışlarıysa yürekleri burktu.

Belediye tabibinin normal ölüm raporu verdiği Ahmet Acar'ın, yaklaşık 25 yıldır ayakkabıcılıkla uğraştığı öğrenildi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan 3 çocuk babası Acar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Son dakika: Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu

Son dakika: Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu

Son dakika: Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu

Son dakika: Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu

Son dakika: Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu

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