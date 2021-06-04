ÇEYREK ALTINLAR, BİLEZİKLER... MALTEPE'DE ÇALIŞTIĞI EVDE HIRSIZLIK YAPAN BAKICI YAKALANDI
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ÇEYREK ALTINLAR, BİLEZİKLER... MALTEPE'DE ÇALIŞTIĞI EVDE HIRSIZLIK YAPAN BAKICI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de bakıcılık yaptığı evden hırsızlık yaptığı belirlenen Türkmenistan uyruklu F.S., gözaltına alındı.

MALTEPE'de bakıcılık yaptığı evden hırsızlık yaptığı belirlenen Türkmenistan uyruklu F.S., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese gitti. İhbari yapan ev sahibi K.E., polislere yatak odasındaki bir miktar para ve ziynet eşyasının çalındığını söyledi. K.E polislere evlerinde 3 aydır bakıcı olarak çalışan Türkmenistan uyruklu F.S., isimli kadından şüphelendiklerini belirterek şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen şüpheli F.S., ifadesinde para ve ziynet eşyalarını kendisinin aldığını, yine Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan başka bir evde sakladığını itiraf etti. Polis, şüpheli kadının verdiği adreste yaptığı aramada 20,5 gram altın, 54 adet çeyrek altın, 2 adet Ata altını, 7 adet tam altın, 18 adet bilezik, 410 avro para, 4 adet yüzük, bir çift küpe, bir Cumhuriyet Altını ve 4 adet bileklik buldu. Gözaltında alınan F.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇEYREK ALTINLAR, BİLEZİKLER... MALTEPE'DE ÇALIŞTIĞI EVDE HIRSIZLIK YAPAN BAKICI YAKALANDI
ÇEYREK ALTINLAR, BİLEZİKLER... MALTEPE'DE ÇALIŞTIĞI EVDE HIRSIZLIK YAPAN BAKICI YAKALANDI
ÇEYREK ALTINLAR, BİLEZİKLER... MALTEPE'DE ÇALIŞTIĞI EVDE HIRSIZLIK YAPAN BAKICI YAKALANDI
ÇEYREK ALTINLAR, BİLEZİKLER... MALTEPE'DE ÇALIŞTIĞI EVDE HIRSIZLIK YAPAN BAKICI YAKALANDI
ÇEYREK ALTINLAR, BİLEZİKLER... MALTEPE'DE ÇALIŞTIĞI EVDE HIRSIZLIK YAPAN BAKICI YAKALANDI
ÇEYREK ALTINLAR, BİLEZİKLER... MALTEPE'DE ÇALIŞTIĞI EVDE HIRSIZLIK YAPAN BAKICI YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇEYREK ALTINLAR, BİLEZİKLER... MALTEPE'DE ÇALIŞTIĞI EVDE HIRSIZLIK YAPAN BAKICI YAKALANDI - Haberler
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