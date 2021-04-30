Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 30 Nisan altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 30 Nisan güncel altın fiyatları!

30 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 467,6lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 749lira, cumhuriyet altını da 3116liradan satılıyor.

30 NİSAN GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 467,6liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 467,6lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 749,3251

Satış: 768,0582

Yarım Altın:

Alış: 1498,262

Satış: 1535,718

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