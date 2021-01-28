Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 29 Ocak altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
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Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 29 Ocak altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!

28.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:02
Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 29 Ocak altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 29 Ocak güncel altın fiyatları!

29 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 440,1 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 704 lira, cumhuriyet altını da 2921liradan satılıyor.

29 OCAK GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 447,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 438,8277 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 704,0377

Satış: 721,6387

Yarım Altın:

Alış: 1410,706

Satış: 1445,973

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