Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 23 Aralık altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 23 Aralık güncel altın fiyatları!

23 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 457,8lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 845 lira, cumhuriyet altını da 3.445 liradan satılıyor.

23 ARALIK GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 457,8liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 466,9335 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTN FİYATLARI!

Çeyrek Altın

Alış: 732,6935

Satış:751,0109

Yarım Altın:

Alış: 1465,387

Satış: 1502,022

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