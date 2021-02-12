Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 12 Şubat altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
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Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 12 Şubat altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!

12.02.2021 09:56 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:00
Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 12 Şubat altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 12 Şubat güncel altın fiyatları!

12 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 411,7 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 659 lira, cumhuriyet altını da 2770 liradan satılıyor.

12 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 411,7liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 411,7lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 658,9211

Satış: 675,3941

Yarım Altın:

Alış: 1317,826

Satış: 1350,771

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