Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 9 Ekim Çarşamba anlık altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar oldu merak ediliyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Politikada ilişkilerin gergin olduğu dönem dolayısıyla altın fiyatları artmaya devam ediyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 9 Ekim Çarşamba güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...
Altın fiyatları güne artışla başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı açıklama sonrası altının ons fiyatı artıyor. Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı güne nasıl başladı merak ediliyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 9 Ekim Çarşamba anlık ve güncel altın fiyatları...
9 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 08.50 itibariyle altın fiyatları şöyle;
Gram altın fiyatı: 281,9/ 283,2
Çeyrek altın fiyatı: 456,8/ 458,9
Yarım altın fiyatı: 913,6/ 917,8
Tam altın fiyatı fiyatı: 1824,4/ 1832,7
Cumhuriyet altını fiyatı: 1866,7/ 1887,1
Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.
DÜNÜN AÇILIŞ FİYATLARI
Gram altın fiyatı: 277.6/ 280.0
Çeyrek altın fiyatı: 453.4/462.6
Yarım altın fiyatı: 906.8/925.3
Tam altın fiyatı fiyatı: 1832.2/ 1850.7
Cumhuriyet altını fiyatı: 1866.2/ 1885.1