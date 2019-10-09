Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 9 Ekim Çarşamba anlık altın fiyatları

09.10.2019 08:53

Altın fiyatları güne artışla başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı açıklama sonrası altının ons fiyatı artıyor. Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı güne nasıl başladı merak ediliyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 9 Ekim Çarşamba anlık ve güncel altın fiyatları...

9 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 08.50 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 281,9/ 283,2

Çeyrek altın fiyatı: 456,8/ 458,9

Yarım altın fiyatı: 913,6/ 917,8

Tam altın fiyatı fiyatı: 1824,4/ 1832,7

Cumhuriyet altını fiyatı: 1866,7/ 1887,1

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

DÜNÜN AÇILIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı: 277.6/ 280.0

Çeyrek altın fiyatı: 453.4/462.6

Yarım altın fiyatı: 906.8/925.3

Tam altın fiyatı fiyatı: 1832.2/ 1850.7

Cumhuriyet altını fiyatı: 1866.2/ 1885.1